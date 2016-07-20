国际油市：油价上涨1%，因美国原油库存连续第九周减少

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
* EIA公布美国原油库存连续第九周下降，符合预期
* 美国汽油库存意外增加
* 油价抹去稍早跌幅，美国原油从两个月低点反弹
* 在库存数据公布后，美国汽油期货触及四个月低位
路透纽约7月20日 - 油价周三上涨最多1%，美国原油从两个月低点反弹，此前美国政府公布原油库存连续第九周减少，缓解部份对市场供过于求的担忧。
不过，美国汽油期货价格触及四个月低点，此前美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周汽油库存意外增加，尽管预期今夏驾驶出游的美国人将创纪录高位。
EIA称，截至7月15日该周，美国原油库存减少230万桶，和分析师预计的减少210万桶接近。
“尽管原油库存数据与预期基本一致，但降幅足以提供支撑，且炼厂的原油需求仍然高企，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。
上周汽油库存 增加91.1万桶，预估为持平。
EIA数据显示，汽油库存增加，尽管炼厂日炼油量增加31.9万桶，但汽油日产量减少16.8万桶。
“我们继续看到汽油库存增加，反映基本面不够强劲，无法支撑市场持续上涨，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。
近月布兰特原油 收涨0.51美元，或1%，报每桶47.17美元。
美国8月原油合约 到期，收涨0.29美元，或0.7%，报每桶44.94美元。9月美国原油 也收升0.7%，该合约将在周四开始成为美国原油近月合约。
布兰特原油较美国原油升水WTCLc1-LCOc1触及4月底来最宽水准，导致美国原油出口潜力增强。
美国汽油期货 下跌近1%，收报每加仑1.3637美元，盘中触及3月低点1.3381美元。(完)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。