国际油市：油价上涨1%，因美国原油库存连续第九周减少

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”

路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。