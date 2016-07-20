美股盘后：高通公布季度业绩及财测后股价大涨5.5%

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透7月20日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价大涨5.5%。
高通公布2016会计年度第三季营收为60亿美元，GAAP每股收益为0.97美元，非GAAP每股收益为1.16美元。
高通第三季非GAAP营收为60美元，同比增长3%。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第三季每股收益0.97美元，营收为55.9亿美元。
高通预计第四季营收为54-62亿美元，GAAP每股收益为0.84-0.94美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第四季每股收益1.08美元，营收为57.3亿美元。(完)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71