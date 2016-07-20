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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 04:14 BJT

美股盘后：高通公布季度业绩及财测后股价大涨5.5%

路透7月20日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价大涨5.5%。

高通公布2016会计年度第三季营收为60亿美元，GAAP每股收益为0.97美元，非GAAP每股收益为1.16美元。

高通第三季非GAAP营收为60美元，同比增长3%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第三季每股收益0.97美元，营收为55.9亿美元。

高通预计第四季营收为54-62亿美元，GAAP每股收益为0.84-0.94美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第四季每股收益1.08美元，营收为57.3亿美元。(完)

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