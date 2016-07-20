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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 04:27 BJT

美股盘后：EBAY公布季度业绩及财测后股价急升6.7%

路透7月20日 - EBAY 周三在盘后交易中急升6.7%，此前该公司公布季度业绩及财测。

EBAY公布会计年度第二季营收为22亿美元，分析师预估为21.7亿美元。季度非GAAP和GAAP稀释后每股盈利分别为0.43美元和0.38美元，分析师预估为0.42美元。

EBAY预计，第三季持续业务稀释后GAAP每股盈利为0.35-0.37美元，净营收为21.6-21.9亿美元。分析师预估每股盈利和营收分别为0.44美元和21.4亿美元。

公司预计，2016会计年度持续业务稀释后非GAAP每股盈利为1.85-1.90美元，营收介乎88.5-89.5亿美元。分析师预估每股盈利和营收分别为1.86美元和88.2亿美元。

EBAY还宣布，董事会批准再回购25亿美元股票。(完)

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