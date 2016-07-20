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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 04:15 BJT

美股盘后：美国运通上扬2%，之前公布季度业绩

路透7月20日 - 美国运通 周三在盘后交易中上扬2%，此前该公司公布季度业绩。(完)

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