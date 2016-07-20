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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.19%，纳斯达克指数大涨1.06%

路透纽约7月20日 - 美国股市周三上涨，标普500指数和道指再创纪录新高，因微软业绩强劲，提振三大股指，进一步显示美国企业季报可能没有担忧的那么差。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨36.02点，或0.19%，至18,595.03点；标准普尔500指数 收升9.24点，或0.43%，至2,173.02点；纳斯达克指数 收高53.56点，或1.06%，至5,089.93点。(完)

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