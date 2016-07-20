加拿大股市：微幅收高，由金融股领军一度升至11个月高位

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透多伦多7月20日 - 加拿大主要股指周三升至11个月高位，之后回吐涨幅，微幅收高，铁路股和银行股攀升，抵销金矿股大跌带来的压力。
铁路股Canadian Pacific Railway Ltd 跳涨5.5%，此前公司预计下半年运输量将上升，特别是谷物。同业Canadian National Railway Co 升1.9%，两家公司上涨，扶助整体工业股上涨1.9%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高8.96点，或0.06%，报14,533.57点，盘中触及8月5日来最高14,567.35点。
十大类股中有八种上涨，金矿股下跌，因黄金触及三周低位。涵盖贵金属、基本金属矿商和化肥企业的材料股下挫3.8%。
能源股上涨0.8%，因数据显示上周美国原油库存减幅略大于预期后，油价上涨，尽管上周汽油库存增加重压汽油价格。金融股升0.7%。(完)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放