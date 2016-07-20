加拿大股市：微幅收高，由金融股领军一度升至11个月高位

路透多伦多7月20日 - 加拿大主要股指周三升至11个月高位，之后回吐涨幅，微幅收高，铁路股和银行股攀升，抵销金矿股大跌带来的压力。

铁路股Canadian Pacific Railway Ltd 跳涨5.5%，此前公司预计下半年运输量将上升，特别是谷物。同业Canadian National Railway Co 升1.9%，两家公司上涨，扶助整体工业股上涨1.9%。

十大类股中有八种上涨，金矿股下跌，因黄金触及三周低位。涵盖贵金属、基本金属矿商和化肥企业的材料股下挫3.8%。