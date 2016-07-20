版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 05:38 BJT

加拿大股市：微幅收高，由金融股领军一度升至11个月高位

路透多伦多7月20日 - 加拿大主要股指周三升至11个月高位，之后回吐涨幅，微幅收高，铁路股和银行股攀升，抵销金矿股大跌带来的压力。

铁路股Canadian Pacific Railway Ltd 跳涨5.5%，此前公司预计下半年运输量将上升，特别是谷物。同业Canadian National Railway Co 升1.9%，两家公司上涨，扶助整体工业股上涨1.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高8.96点，或0.06%，报14,533.57点，盘中触及8月5日来最高14,567.35点。

十大类股中有八种上涨，金矿股下跌，因黄金触及三周低位。涵盖贵金属、基本金属矿商和化肥企业的材料股下挫3.8%。

能源股上涨0.8%，因数据显示上周美国原油库存减幅略大于预期后，油价上涨，尽管上周汽油库存增加重压汽油价格。金融股升0.7%。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐