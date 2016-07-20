《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 84.42 +1.65 +1.99 2648049 京东 22.66 +0.24 +1.07 12062494 新浪 52.04 +1.58 +3.13 375572 搜狐 38.89 -0.11 -0.28 105661 网易 199.05 +0.27 +0.14 967775 百度 160.65 -0.54 -0.34 3322511 台湾 台湾积体电路 27.55 +0.28 +1.03 1402360 联电 1.98 +0.02 +1.02 142373 日月光 5.69 +0.04 +0.71 162667 硅品精密 7.48 +0.01 +0.13 181562 和信超媒体 2.43 -0.04 -1.62 2190 友达 3.90 +0.00 +0.00 357628 中华电信 36.42 -0.08 -0.22 51980 台湾国际航电 45.70 +0.04 +0.09 503482 香港 中国移动 60.55 +0.80 +1.34 163181 中国联通 10.11 +0.10 +1.00 80128 中国电信 46.13 +0.05 +0.11 3176 中芯国际 4.18 -0.01 -0.24 6074 电讯盈科 7.35 +0.20 +2.80 398 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 白云)