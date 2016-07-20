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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          84.42    +1.65    +1.99   2648049
    京东                22.66    +0.24    +1.07  12062494
    新浪              52.04    +1.58    +3.13    375572
    搜狐              38.89    -0.11    -0.28    105661
    网易             199.05    +0.27    +0.14    967775
    百度             160.65    -0.54    -0.34   3322511
    
    台湾
    台湾积体电路       27.55    +0.28    +1.03   1402360
    联电                1.98    +0.02    +1.02    142373
    日月光              5.69    +0.04    +0.71    162667
    硅品精密           7.48    +0.01    +0.13    181562
    和信超媒体         2.43    -0.04    -1.62      2190
    友达                3.90    +0.00    +0.00    357628
    中华电信           36.42    -0.08    -0.22     51980
    台湾国际航电      45.70    +0.04    +0.09    503482
    
    香港
    中国移动           60.55    +0.80    +1.34    163181
    中国联通           10.11    +0.10    +1.00     80128
    中国电信           46.13    +0.05    +0.11      3176
    中芯国际            4.18    -0.01    -0.24      6074
    电讯盈科         7.35    +0.20    +2.80       398
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 白云)

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