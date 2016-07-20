日韩经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月20日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 7月21日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超25,491 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,068 7月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 48.1 7月25日当周 7月24-25日 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- -11.3% 进口(较上年同期) -- -13.8% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差407 7月25日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% 7月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 7月27日(三) 暂无重要经济数据公布。 7月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -- +4.3% 工业生产(较前月) -- +2.5% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 6月 -- -1.1% 所有家庭支出(较前月) -- -1.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -- -0.4% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -- -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 6月 -- 1.36 失业率 -- 3.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- -1.9% 7月28-29日 2350 日本工业生产 6月初值 -- -2.6% 一个月预估值 -- +1.7% 两个月预估值 -- +1.3%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结