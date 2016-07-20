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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值

    7月18日当周
    
    7月20日(三)
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数            7月         --         正3 
    
    7月21日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --  买超25,491
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超3,068
    
    7月22日(五)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值       --        48.1 
    
    7月25日当周
    
    7月24-25日
    2350 日本出口(较上年同期)                     6月          --      -11.3%
             进口(较上年同期)                                  --      -13.8%
             贸易收支(亿日圆)                                  --     逆差407
    
    7月25日
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季        --       +0.5%
                              (较上年同期)                     --       +2.8%
    
    7月26日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                       7月          --          99
    
    7月27日(三)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    7月28日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                8月        --           72
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                  6月        --        +4.3%
             工业生产(较前月)                                 --        +2.5%
             服务业产出(较前月)                               --        +0.1%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               6月       --        -1.1%
             所有家庭支出(较前月)                             --        -1.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月      --        -0.4%
             全国整体CPI                                      --        -0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            7月       --        -0.5%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.5%
    2330 日本求才求职比                             6月       --         1.36
             失业率                                           --         3.2%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   6月       --        -1.9%
    
    7月28-29日
    2350 日本工业生产                           6月初值       --        -2.6%
             一个月预估值                                     --        +1.7%
             两个月预估值                                     --        +1.3%(完)
    
             
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