日韩经济指标预测--7月21日-7月28日****

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月20日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 7月21日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超25,491 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,068 7月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 48.1 7月25日当周 7月24-25日 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- -11.3% 进口(较上年同期) -- -13.8% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差407 7月25日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% 7月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 7月27日(三) 暂无重要经济数据公布。 7月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -- +4.3% 工业生产(较前月) -- +2.5% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 6月 -- -1.1% 所有家庭支出(较前月) -- -1.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -- -0.4% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -- -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 6月 -- 1.36 失业率 -- 3.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- -1.9% 7月28-29日 2350 日本工业生产 6月初值 -- -2.6% 一个月预估值 -- +1.7% 两个月预估值 -- +1.3%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98