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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--7月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布5月房价指数

1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布6月领先经济指标

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售数据

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售两年期浮动利率债券，两年、五年和七年期公债

1700 - 财政部标售10年期通胀保值公债　

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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