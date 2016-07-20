《美国重要政经日程》--7月21日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布5月房价指数
1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布6月领先经济指标
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售两年期浮动利率债券，两年、五年和七年期公债
1700 - 财政部标售10年期通胀保值公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放