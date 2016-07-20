《美国重要政经日程》--7月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布6月领先经济指标

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售两年期浮动利率债券，两年、五年和七年期公债