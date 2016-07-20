新西兰利率：央行强化宽松倾向，暗示进一步降息并称本币需走贬

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透惠灵顿7月21日 - 新西兰央行周四重申，其货币政策将继续保持宽松，暗示未来将进一步降息。
“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右，”新西兰央行在最新经济评估中称。
该央行的通胀率目标区间是1-3%。目前年通胀率在0.4%。
声明公布后，新西兰元 下跌，兑美元报0.6985，因其声明提升了在8月11日会议上降息的可能性，而且今年可能会继续降息。
“新西兰央行的声明强化了我们的看法，即该央行将在8月会议降息至2.0%，然后在11月再度降息至1.75，”ASB资深分析师Jane Turner表示。
她指出，新西兰央行加强了政策宽松偏向，央行称可能进一步放宽政策，并明确表示本币需贬值。
新西兰央行强调，新西兰元汇率偏高，“使得该央行难以实现通胀目标”。
央行称，尽管产能压力上升，且最近燃料价格上涨，但新西兰元升值意味着自6月声明以来通胀前景减弱。
因此，“货币政策将继续保持宽松，”该央行称。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
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路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98