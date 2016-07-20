新西兰利率：央行强化宽松倾向，暗示进一步降息并称本币需走贬

路透惠灵顿7月21日 - 新西兰央行周四重申，其货币政策将继续保持宽松，暗示未来将进一步降息。

“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右，”新西兰央行在最新经济评估中称。

该央行的通胀率目标区间是1-3%。目前年通胀率在0.4%。

声明公布后，新西兰元 下跌，兑美元报0.6985，因其声明提升了在8月11日会议上降息的可能性，而且今年可能会继续降息。

“新西兰央行的声明强化了我们的看法，即该央行将在8月会议降息至2.0%，然后在11月再度降息至1.75，”ASB资深分析师Jane Turner表示。

她指出，新西兰央行加强了政策宽松偏向，央行称可能进一步放宽政策，并明确表示本币需贬值。

新西兰央行强调，新西兰元汇率偏高，“使得该央行难以实现通胀目标”。

央行称，尽管产能压力上升，且最近燃料价格上涨，但新西兰元升值意味着自6月声明以来通胀前景减弱。