更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连降第九周，汽油库存意外增加

(新增库存数据细节)

路透纽约7月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第九周减少，但汽油库存意外增加。

EIA公布，截至7月15日当周美国原油库存 减少230万桶，分析师预估为减少210万桶。

EIA表示，但美国原油库存为5.195亿桶，对每年这个时候来说算是历史高位水准。

美国上周汽油库存 增加91.1万桶，市场预估为持平，增幅远高于平均区间的高端。7月被视为是夏季美国民众驾车出游的高峰期。

EIA数据显示，尽管汽油产量减少16.8万桶/日，但库存仍增加；炼厂原油加工量 增加31.9万桶/日，产能利用率小升0.9个百分点，至93.2%。

纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“尽管库存减少的情况与预期相符，但减幅已大到足以提供支撑，炼厂对原油的需求仍较高。”

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少21.4万桶，市场预估为增加60.0万桶。

美国原油进口 增加29.3万桶/日。