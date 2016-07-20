更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连降第九周，汽油库存意外增加

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
(新增库存数据细节)
路透纽约7月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第九周减少，但汽油库存意外增加。
EIA公布，截至7月15日当周美国原油库存 减少230万桶，分析师预估为减少210万桶。
EIA表示，但美国原油库存为5.195亿桶，对每年这个时候来说算是历史高位水准。
美国上周汽油库存 增加91.1万桶，市场预估为持平，增幅远高于平均区间的高端。7月被视为是夏季美国民众驾车出游的高峰期。
EIA数据显示，尽管汽油产量减少16.8万桶/日，但库存仍增加；炼厂原油加工量 增加31.9万桶/日，产能利用率小升0.9个百分点，至93.2%。
纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“尽管库存减少的情况与预期相符，但减幅已大到足以提供支撑，炼厂对原油的需求仍较高。”
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少21.4万桶，市场预估为增加60.0万桶。
美国原油进口 增加29.3万桶/日。
美国原油交割地库欣库存增加18.9万桶，至6,411万桶，为五周来首次增加。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98