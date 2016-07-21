美股业绩：eBay第二季营收超预期并上调财年预估，盘后股价涨逾8%

* 第二季营收成长5.7%，优于预期

* 调高财年营收预估

* 盘后股价上涨8.2%

路透7月20日 - 美国线上零售商eBay 周三公布的季度营收优于预期，并调高全财年营收预估，因改造线上市集的努力开始现成效。

eBay股价在常规交易时段收高1.85%，报26.99美元；盘后交易中续涨8%。其董事会还批准了额外的25亿美元股票回购计划。

该公司通过侧重小型企业卖家，同时提供更大的产品选择，扭转了增长放缓局面。eBay去年7月拆分了主要成长引擎PayPal。

在美国业务的帮助下，截至6月30日止的第二季eBay商品交易总额(GMV)增加4%至209亿美元。

活跃买家数量增加4%至1.64亿。

eBay将年度营收预估由之前预计的86-88亿美元调高到88.5-89.5亿美元；来自持续经营业务的经调整获利从每股1.82-1.87美元调高至1.85-1.90美元。

Wedbush证券分析师Gil Luria称，年中这么早就上调预估是个“惊喜”。

eBay预计第三季营收为21.6-21.9亿美元，来自持续经营业务的经调整获利料每股0.42-0.44美元。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股获利0.44美元，营收料21.4亿美元。

该公司第二季净利增至4.35亿美元，或每股0.38美元；上年同期为净利8,300万美元或每股获利0.07美元。

扣除一次性项目每股获利0.43美元，较分析师预估高0.01美元。

第二季营收成长5.7%至22.3亿美元，高于分析师平均预估的21.7亿美元。

截至周三收盘止，eBay股价过去12个月累计下跌5.6%。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)