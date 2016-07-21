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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:04 BJT

金砖国家：7月20日股汇市收盘纵览

路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.3%，报870.76点。

中国股市：沪综指连三日小幅收跌，观望气氛浓成交额创近一个月新低

中国汇市：人民币缩量收升至两周新高，大行持续维稳为后续调整提供空间

香港股市：恒指收高1.0%，受对于刺激政策的乐观情绪提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.21%，报56,578.047点。该指数连涨10日后遭遇获利回吐，盘中一度下跌0.8%，之后跌幅收窄。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2478/86，上日收报3.2583/89。

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南非股市：基本持平，矿业类股因生产业绩疲软跌幅居前，零售商Shoprite 受销售强劲提振领涨。指标Top-40指数 收盘下跌0.03%，报46,200.63点；大盘综合指数 收盘下跌0.1%，报52,837.86点。

南非汇市：兰特上涨，因通胀数据支持南非利率将维持在高位的可能性

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印度股市：NSE指数连涨第二日，收盘创近一年新高。BSE指数 收盘上涨0.46%，报27,915.89点；NSE指数 收盘上涨0.44%，报8,565.85点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.195/67.205，上日收报67.1/67.11。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.64%，报946.73点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.04%，报497.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.3%，报63.74；卢布兑欧元 贬值0.32%，报70.3。(完) (整理 王颖；审校 白云)

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