金砖国家：7月20日股汇市收盘纵览

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月20日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.3%，报870.76点。
中国股市：沪综指连三日小幅收跌，观望气氛浓成交额创近一个月新低
中国汇市：人民币缩量收升至两周新高，大行持续维稳为后续调整提供空间
香港股市：恒指收高1.0%，受对于刺激政策的乐观情绪提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.21%，报56,578.047点。该指数连涨10日后遭遇获利回吐，盘中一度下跌0.8%，之后跌幅收窄。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2478/86，上日收报3.2583/89。
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南非股市：基本持平，矿业类股因生产业绩疲软跌幅居前，零售商Shoprite 受销售强劲提振领涨。指标Top-40指数 收盘下跌0.03%，报46,200.63点；大盘综合指数 收盘下跌0.1%，报52,837.86点。
南非汇市：兰特上涨，因通胀数据支持南非利率将维持在高位的可能性
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印度股市：NSE指数连涨第二日，收盘创近一年新高。BSE指数 收盘上涨0.46%，报27,915.89点；NSE指数 收盘上涨0.44%，报8,565.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.195/67.205，上日收报67.1/67.11。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.64%，报946.73点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.04%，报497.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.3%，报63.74；卢布兑欧元 贬值0.32%，报70.3。(完) (整理 王颖；审校 白云)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。