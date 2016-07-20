澳新经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 7月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月25日当周 7月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 42.2 出口(亿新西兰元) -- 45.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.58 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 -- 逆差36.3 7月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月27日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 7月28日(四) 0130 澳洲出口物价 第二季 -- -4.7% 进口物价 -- -3.0% 2245 新西兰建筑许可 6月 -- -0.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 龚芳)