澳新经济指标预测--7月21日-7月28日****

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 7月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月25日当周 7月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 42.2 出口(亿新西兰元) -- 45.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.58 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 -- 逆差36.3 7月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月27日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 7月28日(四) 0130 澳洲出口物价 第二季 -- -4.7% 进口物价 -- -3.0% 2245 新西兰建筑许可 6月 -- -0.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 龚芳)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98