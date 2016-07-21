重温稿-台湾货币市场：市场资金充裕惟短率持平，关注台积电股利入帐后动向

* 资金充裕，惟短率大致持稳 * 市场关注台积电明日股利入帐后动向 * 短票利率未破0.30%铁板价 * RP利率维持上日水准 记者/罗两莎 路透台北7月20日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周三大致持稳。资金调度人士说，今天整 体市场资金仍相当充裕，但略显分配不均，部分大型银行有资金小短口，在市场反向拆入， 惟央行今天未调整隔拆利率开盘价，使拆款利率大致持稳于上日水准。 他们表示，高达1,555.8亿台币的台积电现金股利将在明天发放，目前资金均已〞归位 〞，先前因股利发放因素而拉〞紧〞报的状况亦解除；料明天将有逾1,200亿台币台积电股 利流往外商银行，外资在领到股利后是否立即汇出备受闗注。 〞这几天比较紧张是台积电现金股利，但现在都安排好了。〞一银行资调人员说。 他们指出，明天台积电股利入帐后外资是否立即汇出，目前还很难预估；倘若大举汇出 ，多少对市场资金及汇率有所影响；反之如果是留在台湾，因资金还是在银行体系，对市场 冲击即有限。 票券商资调人员说，因今天市场资金状况跟昨天差不多，拆款利率亦维持在原水准，14 天拆款利率在0.30-0.31%间，〞大型银行开始做跨月，等于给我们吃下定心药丸。〞 大型银行资调人员称，今天资金状况跟昨天差不多，跨月拆借利率也开的跟昨天一样， 对银行拆借利率在0.28%，票券商则为0.30%。 台湾银行间隔夜拆款利率开盘报0.176%，与上日开盘价相同。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.051 31.991 台湾加权股价指数<.TWII 9,007.68 9,034.87 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.210% 0.176-0.220% --一周拆款利率区间 0.176-0.300% 0.176-0.300% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.178-0.310% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金依然相当充沛，钱很好拿，但利率不变， 主要成交在0.30%。 他们说，由于市场资金相当充裕，银行买票意愿亦较热络，但银行对利率还是相当坚持 。 〞短票利率没有什么变动，主要成交在0.30%，有人开到0.31%，但我没做。〞一大型票 券商交易员说。 另一大型票券商交易员称，隔拆利率虽降至0.176%，短票利率却压不下去，〞已经到0. 176%了，是要怎样啦，(短票利率)也要反应一下嘛。〞 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.30%，区间在0.28-0.35%， 成交量为76.07亿台币；前日加权平均利率在0.298%，利率区间为0.25-0.35%，交易金额为8 5.49亿台币。 台湾央行周三发行1,983亿台币定存单，较今日到期定期存单金额1,936亿台币，发行余 额增47亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为：周四2,318亿及周五1,615亿 。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为410亿台币，累计超额准备6,858亿台币、加 计前期1%的超额准备为9,137亿台币。 **RP利率无大变化** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天整体市场资金相当充裕 ，利率不变；但银行仍坚持在0.30%原水准。 〞今天感觉钱满多的，就是昨天差不多，但银行对利率很坚持，还是开在0.28到0.30% ，但没关系，你坚持你的，我还是让他们退(钱)。〞一大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员则表示，今天整体资金相当多、利率不变，但比较关心的是，明天 台积电逾1,555亿台币现金股利将入帐，且有约1,200亿台币是被外资领走，外资是否大举汇 出亦备受关注。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与 银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公 司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%，上日亦同。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%，上日则落在0.21 -0.23%间；短天期公司债附买回利率与上日水准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 乔艳红)