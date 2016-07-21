版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

路透7月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.756港
元 )
    
    美国股市周三上涨，道琼工业指数 上涨36.02点，或0.19%，至18,595.03点，标普500指数和道指
再创纪录新高，因微软业绩强劲，提振三大股指，进一步显示美国企业季报可能没有担忧的那么差。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              128.350     2.27        28037       9.955       0.05
 中国铝业                            8.270       -0.60       6710        2.566       -0.55
 中国移动                            60.550      1.34        163181      93.925      -0.50
 中国人寿                            11.410      2.06        114591      17.699      0.00
 中石油                              69.400      0.77        17733       5.383       -0.32
 中石化                              73.940      0.69        12696       5.735       0.08
 汇丰控股                            32.570      1.88        2157403     50.523      0.54
 中电信                              46.130      0.11        3176        3.578       0.50
 中国联通                            10.110      1.00        80128       7.841       -0.24
 兖州煤业                            6.300       -2.78       7641        4.886       0.33
 华能国际                            23.880      4.46        26255       4.630       0.66
 南方航空                            31.480      1.68        2949        4.883       -0.34
 东方航空                            28.640      3.69        1757        4.443       -0.61
 中芯国际                            4.180       -0.24       6074        0.648       -0.25
 （完）

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐