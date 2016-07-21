《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

路透7月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.756港 元 ) 美国股市周三上涨，道琼工业指数 上涨36.02点，或0.19%，至18,595.03点，标普500指数和道指 再创纪录新高，因微软业绩强劲，提振三大股指，进一步显示美国企业季报可能没有担忧的那么差。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 128.350 2.27 28037 9.955 0.05 中国铝业 8.270 -0.60 6710 2.566 -0.55 中国移动 60.550 1.34 163181 93.925 -0.50 中国人寿 11.410 2.06 114591 17.699 0.00 中石油 69.400 0.77 17733 5.383 -0.32 中石化 73.940 0.69 12696 5.735 0.08 汇丰控股 32.570 1.88 2157403 50.523 0.54 中电信 46.130 0.11 3176 3.578 0.50 中国联通 10.110 1.00 80128 7.841 -0.24 兖州煤业 6.300 -2.78 7641 4.886 0.33 华能国际 23.880 4.46 26255 4.630 0.66 南方航空 31.480 1.68 2949 4.883 -0.34 东方航空 28.640 3.69 1757 4.443 -0.61 中芯国际 4.180 -0.24 6074 0.648 -0.25 （完） (整理 梁慧仪)