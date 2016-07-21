《中国报摘》--中国证券报7月21日

--中国国务院总理李克强主持会议，通过“十三五”国家科技创新专项规划，以创新型国家建设引领和支撑升级发展；部署推进互联网+物流，降低企业成本。

--Wind数据显示，截至7月20日22时，88家基金公司的2,634只基金披露二季报，贵州茅台 成为头号重仓股，混合型基金整体股票仓位不到四成。对于未来走势，部分基金偏谨慎乐观，看好早周期行业、资源行业等。

--国药股份 拟以25.10元/股向国药控股等发行股份购买其持有的多家公司股权，标的资产预估值为61.8亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)