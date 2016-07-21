《中国报摘》--中国证券报7月21日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持会议，通过“十三五”国家科技创新专项规划，以创新型国家建设引领和支撑升级发展；部署推进互联网+物流，降低企业成本。
* 其他:
--Wind数据显示，截至7月20日22时，88家基金公司的2,634只基金披露二季报，贵州茅台 成为头号重仓股，混合型基金整体股票仓位不到四成。对于未来走势，部分基金偏谨慎乐观，看好早周期行业、资源行业等。
--国家税务总局收入规划核算司副司长郑小英表示，扣减出口退税后，上半年税收收入6.5万亿元人民币，同比增长9.4%。
--国药股份 拟以25.10元/股向国药控股等发行股份购买其持有的多家公司股权，标的资产预估值为61.8亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。