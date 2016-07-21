《中国重要政经日程》--7月21日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

--国务院新闻办举行发布会，请国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

7月22日（周五）

--人社部2016年第二季度新闻发布会在北京举行。

*--国务院总理李克强在北京同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。李克强将同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼举行对话会，就经济增长、结构性改革、贸易、金融、发展、就业等议题进行讨论。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

--2016国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会在北京举行。

7月24日（周日）

--中国人民银行和佳通银行主办的2016国际货币论坛在北京举行。

8月31日（周三）

--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。

9月1日（周四）

--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。

9月3日（周六）

--G20工商峰会在浙江杭州举行。

9月4日（周日）

--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。