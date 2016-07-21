主要国家经济指标预测--7月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 48.1 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 48.0 48.3 服务业PMI 49.5 49.9 综合PMI 49.2 49.6 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 53.5 54.5 服务业PMI 53.2 53.7 综合PMI 53.7 54.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 5月 -- +1.0% (未经季节调整，较上年同期) -- -11.30% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 5月 -- +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 52.0 52.8 服务业PMI 52.3 52.8 综合PMI 52.5 53.1 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月初值 50.0 52.1 服务业PMI 49.2 52.3 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 5月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.5% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差32.6 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.5% 央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 持平 +0.9% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +1.3% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.6 51.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差35.46 -- 0645 法国企业景气指数 7月 103 101 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 73.10 92.00 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 148.55 -- 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -0.9% -0.6% (较上年同期) +4.3% +5.0% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.9% -0.6% (较上年同期) +3.9% +4.8% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.00% 0.00% (存款利率) 负0.40% 负0.40% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +1.8% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月16日当周 25.3 26.5 四周均值(万人) 25.775 -- 续请失业金人数(万人) 7月9日当周 212.8 214.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负2.9 正5.0 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 +0.2% -- (较上年同期) +5.6% -- 房屋价格指数 234.3 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 557 548 成屋销售(较前月) +1.1% -0.5% 1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.3% +0.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超17,181 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,446 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)