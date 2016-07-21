版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--7月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
    
    7月22日(五)

    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         7月初值        --        48.1    
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值       48.0       48.3
                   服务业PMI                                     49.5       49.9
                   综合PMI                                       49.2       49.6
    0730 德国Markit制造业PMI                       7月初值       53.5       54.5
                   服务业PMI                                     53.2       53.7
                   综合PMI                                       53.7       54.4
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            5月        --       +1.0%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --     -11.30%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)            5月        --       +2.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     7月初值       52.0       52.8
                     服务业PMI                                   52.3       52.8
                     综合PMI                                     52.5       53.1
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                  7月初值       50.0       52.1
                        服务业PMI                                49.2       52.3
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)            5月        --       +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -0.5%
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            6月初值        --    顺差32.6
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月      +0.1%      +0.4%
                              (较上年同期)                      +1.4%      +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                               持平      +0.3%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        5月       持平      +0.9%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.3%      +1.3%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值       51.6       51.3
    
   
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     现值      预估值

    7月21日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       6月    顺差35.46        --
    0645 法国企业景气指数                           7月          103        101
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           6月        73.10      92.00
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                  148.55        -- 
    0830 英国零售销售(较前月)                       6月        -0.9%      -0.6%
                     (较上年同期)                              +4.3%      +5.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                        -0.9%      -0.6%
                               (较上年同期)                    +3.9%      +4.8%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)               7月        0.00%      0.00%
                         (存款利率)                          负0.40%    负0.40%
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)               5月        +1.8%      +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月16日当周     25.3       26.5
                 四周均值(万人)                               25.775        -- 
                 续请失业金人数(万人)           7月9日当周     212.8      214.5
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数             7月        负2.9      正5.0
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)   5月        +0.2%        -- 
                                     (较上年同期)              +5.6%        -- 
                                 房屋价格指数                  234.3        -- 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                     6月          557        548
             成屋销售(较前月)                                  +1.1%      -0.5%
    1400 美国领先指标(较前月)                       6月        +0.3%      +0.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周   买超17,181        -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                          买超4,446        -- (完)             
 
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐