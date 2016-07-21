《全球主要国家债券发行预告》--7月21日-7月28日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/21 日本 标售三个月期贴现国库券 7/21 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债券 7/22 日本 加强流动性标售 7/25 法国 标售国库券(BTF) 7/25 美国 发售两年期债券 7/26 美国 发售五年期债券 7/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 7/26 日本 标售40年期公债 7/27 德国 标售30年期联邦债券 7/27 意大利 标售国库券 7/27 美国 发售两年期浮动利率债券 7/28 意大利 标售中长期债券 7/28 美国 发售七年期债券 7/28 日本 标售三个月期贴现国库券 7/28 日本 标售两年期债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。