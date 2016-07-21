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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:24 BJT

中港个股：中国石化上半年油气产量同比下降6%，至2.19亿桶油当量

路透香港7月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 公布，今年上半年油气当量产量同比下降6%，至2.19亿桶。

其中，天然气产量3,887亿立方英尺，同比下降约一成%，只达到全年产量目标8,650亿立方英尺的45%。原油产量亦跌11.43%至1.54亿桶，为全年目标3.32亿桶的约46%。

中石化上半年的原油加工量1.16亿吨，按年跌2.51%；其中，汽油产量升3.74%至2,803万吨；柴油产量跌约8%至3,293万吨；煤油产量升3.36%至1,230万吨。

期内境内成品油总经销量8,651万吨，同比上升3.09%。

中石化H股周三收报5.73港元；其A股报4.84元人民币。（完）

欲浏览刊于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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