中港个股：中国石化上半年油气产量同比下降6%，至2.19亿桶油当量

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透香港7月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 公布，今年上半年油气当量产量同比下降6%，至2.19亿桶。
其中，天然气产量3,887亿立方英尺，同比下降约一成%，只达到全年产量目标8,650亿立方英尺的45%。原油产量亦跌11.43%至1.54亿桶，为全年目标3.32亿桶的约46%。
中石化上半年的原油加工量1.16亿吨，按年跌2.51%；其中，汽油产量升3.74%至2,803万吨；柴油产量跌约8%至3,293万吨；煤油产量升3.36%至1,230万吨。
期内境内成品油总经销量8,651万吨，同比上升3.09%。
中石化H股周三收报5.73港元；其A股报4.84元人民币。（完）
欲浏览刊于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。