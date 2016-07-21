《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月21日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
*工商时报：
--外资、陆资来台今年上半年写出好成绩。经济部投审会昨日公布最新统计，上半年外资与陆资来台金额都大幅增加，外资来台逾55亿美元，较上年同期成长176.76%；陆资来台则是1.5亿美元，更较上年同期成长239.11%。
--中央政府2017年总预算将在8月底前完成，其中，对于年度释股预算的筹编，包括合库金 、兆丰金 、中钢 、以及中华电信 等四家公股机构的股票将入列备选，由于今年上半年的税收超征，因此是否编列释股预算，尚待财政部与主计总处商讨后决定。
*经济日报：
--华府旅游集团总经理廖泳淀表示，陆客团发生火烧车事件，引发大陆民众严重关切，相关效应很快就会发酵。他预期陆客来台人数将会减少50%，业界要有心理准备。华府是中台湾接待陆客团最大的旅行社。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。