《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月21日

*工商时报：

--外资、陆资来台今年上半年写出好成绩。经济部投审会昨日公布最新统计，上半年外资与陆资来台金额都大幅增加，外资来台逾55亿美元，较上年同期成长176.76%；陆资来台则是1.5亿美元，更较上年同期成长239.11%。

--中央政府2017年总预算将在8月底前完成，其中，对于年度释股预算的筹编，包括合库金 、兆丰金 、中钢 、以及中华电信 等四家公股机构的股票将入列备选，由于今年上半年的税收超征，因此是否编列释股预算，尚待财政部与主计总处商讨后决定。

*经济日报：

--华府旅游集团总经理廖泳淀表示，陆客团发生火烧车事件，引发大陆民众严重关切，相关效应很快就会发酵。他预期陆客来台人数将会减少50%，业界要有心理准备。华府是中台湾接待陆客团最大的旅行社。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。