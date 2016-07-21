《台湾重要政经日程》--7月21日-10月10日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
=====================今日重要政经消息==============================
7/21(四)
--16:30 金管会例行记者会。
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7/22(五)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
7/25(一)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。
7/28(四)
--12:30 央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
7/29(五)
--08:30 主计总处公布第二季经济成长率概估值；第一季为年衰退0.68%。
8/2(二)
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
--16:20 央行公布7月底的外汇存底，上月为4,335.52亿美元。
8/8(一)
--16:00 财政部公布7月进口/出口数据，上月出口年减2.1%。
8/22(一)
*--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。