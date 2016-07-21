《全球重要经济事件一览表》--7月21日-7月28日

雅典--美国财长杰克卢与希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)会谈。

北京--中国国务院总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。李克强将同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼举行对话会，就经济增长、结构性改革、贸易、金融、发展、就业等议题进行讨论。