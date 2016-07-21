《全球重要经济事件一览表》--7月21日-7月28日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月21日(四)
北京--国务院新闻办举行发布会，请国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问。
法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)。
雅典--美国财长杰克卢与希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)会谈。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0700)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
7月22日(五)
中国成都--20国集团(G20)财政和央行官员会议(至7月23日)。
北京--中国人社部2016年第二季度新闻发布会。
北京--中国国务院总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。李克强将同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼举行对话会，就经济增长、结构性改革、贸易、金融、发展、就业等议题进行讨论。
7月23日(六)
成都--G20财长和央行行长会议(至24日)。
北京--2016国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会。
7月24日(日)
北京--中国人民银行和佳通银行主办2016国际货币论坛。
7月25日(一)
新加坡--新加坡金管局召开记者会，发布年度报告(0230)。
7月26日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至7月27日)。
7月27日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
7月28日(四)
东京--日本央行召开货币政策会议(至7月29日)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 白云)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。