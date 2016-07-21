《中国报摘》--其他报纸重要消息7月21日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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**上海证券报**
--美国《财富》2016年世界500强企业名单显示，中国两岸三地上榜企业比上年增加四家，达110家，上榜企业数量续居第二，与美国差距缩小。
--信威集团 收到上证所问询函，就媒体报道的医疗项目合作投资金额高达483亿元人民币，且合作方为近期刚获准登记的民办非企业单位(法人)/非盈利机构，要求公司进行说明。
**证券时报**
--截至日前，已有54家信托公司披露半年报，占信托公司总数近80%。据中建投创新研究部统计，上半年信托行业营业收入和净利润指标均出现明显下滑，平均实现净利润4.25亿元，同比下降两成。
--日前，英大信托和中粮信托先后获批境外理财资格。截至目前，68家信托公司中已有16家获得开展境外业务的相关资质。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完