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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月21日

**上海证券报**

--美国《财富》2016年世界500强企业名单显示，中国两岸三地上榜企业比上年增加四家，达110家，上榜企业数量续居第二，与美国差距缩小。

--信威集团 收到上证所问询函，就媒体报道的医疗项目合作投资金额高达483亿元人民币，且合作方为近期刚获准登记的民办非企业单位(法人)/非盈利机构，要求公司进行说明。

**证券时报**

--截至日前，已有54家信托公司披露半年报，占信托公司总数近80%。据中建投创新研究部统计，上半年信托行业营业收入和净利润指标均出现明显下滑，平均实现净利润4.25亿元，同比下降两成。

--日前，英大信托和中粮信托先后获批境外理财资格。截至目前，68家信托公司中已有16家获得开展境外业务的相关资质。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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