《香港报摘》--经济日报7月21日

--新盘销情畅旺，二手楼价续回升，投资界开始转口风。摩根士丹利、花旗两大券商率先唱好本港楼市，料楼价下半年将回升5%至8%，刺激资金涌入本港地产股，带旺大市反弹209点创今年新高，期指夜市更曾升近22,000点关口。

--太平洋投资管理公司（PIMCO）预期，内地债市有望于明年被纳入国际指数，而未来MSCI纳入A股，则会令1,670亿美元资金追捧，惟要小心内银资产质素持续恶化。

--维达国际 行政总裁麦焘表示，内地行业竞争激烈，不少同业面对产能过剩的问题，有一定的定价压力，惟维达会继续坚决不参与价格战的原则，并将资金投放在广告及推销，以达至下半年营业额双位数增长的目标。（完）