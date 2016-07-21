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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报7月21日

* 要闻版头条：

--新盘销情畅旺，二手楼价续回升，投资界开始转口风。摩根士丹利、花旗两大券商率先唱好本港楼市，料楼价下半年将回升5%至8%，刺激资金涌入本港地产股，带旺大市反弹209点创今年新高，期指夜市更曾升近22,000点关口。

* 其他：

--太平洋投资管理公司（PIMCO）预期，内地债市有望于明年被纳入国际指数，而未来MSCI纳入A股，则会令1,670亿美元资金追捧，惟要小心内银资产质素持续恶化。

--维达国际 行政总裁麦焘表示，内地行业竞争激烈，不少同业面对产能过剩的问题，有一定的定价压力，惟维达会继续坚决不参与价格战的原则，并将资金投放在广告及推销，以达至下半年营业额双位数增长的目标。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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