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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:45 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及六周高位，欧元在ECB政策会议前走软

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1011  1.1013  -0.02  +1.39  1.0860
    美元/日圆            107.23  106.82  +0.38 -10.86  120.30
    欧元/日圆         118.07  117.73  +0.29  -9.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9862  0.9869  -0.07  -1.56  1.0018
    英镑/美元            1.3232  1.3208  +0.18 -10.22  1.4738
    美元/加元            1.3067  1.3056  +0.08  -5.58  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6783  6.6769  +0.02  +1.68  6.5680
    澳元/美元            0.7462  0.7477  -0.20  +2.57  0.7275
    新西兰元/美元        0.6953  0.7025  -1.02  +1.88  0.6825
    澳元/日圆         80.000  79.860  +0.18  -8.70  87.620
    新西兰元/日圆     74.680  75.010  -0.44  -8.90  81.980
    英镑/日圆         141.92  141.12  +0.57 -19.92  177.22
    澳元/新西兰元     1.0726  1.0632  +0.88  +0.58  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/汪红英/戴素萍 审校 王兴亚/王颖/王丽鑫)

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