《全球汇市》美元兑日圆触及六周高位，欧元在ECB政策会议前走软

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1011 1.1013 -0.02 +1.39 1.0860 美元/日圆 107.23 106.82 +0.38 -10.86 120.30 欧元/日圆 118.07 117.73 +0.29 -9.50 130.47 美元/瑞郎 0.9862 0.9869 -0.07 -1.56 1.0018 英镑/美元 1.3232 1.3208 +0.18 -10.22 1.4738 美元/加元 1.3067 1.3056 +0.08 -5.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6783 6.6769 +0.02 +1.68 6.5680 澳元/美元 0.7462 0.7477 -0.20 +2.57 0.7275 新西兰元/美元 0.6953 0.7025 -1.02 +1.88 0.6825 澳元/日圆 80.000 79.860 +0.18 -8.70 87.620 新西兰元/日圆 74.680 75.010 -0.44 -8.90 81.980 英镑/日圆 141.92 141.12 +0.57 -19.92 177.22 澳元/新西兰元 1.0726 1.0632 +0.88 +0.58 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/汪红英/戴素萍 审校 王兴亚/王颖/王丽鑫)
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石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。