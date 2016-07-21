中信期货：中国期指多头主力优势下降

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.33%、0.38%和0.22%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.31%、0.31%和0.12%。期指贴水微幅收敛，三品种当月合约贴水分别为41.6点、13.7点和152.5点。过去三个月期指平均贴水53点、27点和154点，因此，目前的市场情绪还不算差。
不过，资金观望情绪再度升温。本周前两天伴随市场的调整，期指连续两天增仓，一定程度上说明短线空头占据一定主动。周三指数盘中没有创出调整新低，市场窄幅震荡，最终IF总持仓下降146手，IH总持仓下降216手，只有IC继续增仓290手。投资者没有继续增仓，说明多空需要选择方向，暂时观望。虽然这对期指企稳略微有利，但后市多头能否主动进场较为重要。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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