中信期货：中国期指多头主力优势下降

周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.33%、0.38%和0.22%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.31%、0.31%和0.12%。期指贴水微幅收敛，三品种当月合约贴水分别为41.6点、13.7点和152.5点。过去三个月期指平均贴水53点、27点和154点，因此，目前的市场情绪还不算差。