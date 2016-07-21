国泰君安期货：乐观情绪消退，沪钢继续承压

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
本周黑色系期货出现暴跌，螺纹钢主力1610合约两日下跌231元/吨，跌幅高达9.14%，结束了近一个月期货大幅升水现货的局面。从基本面来看，6月粗钢日均产量再创新高，供应压力陡增，房地产新开工和销售增速连续两个月回落，市场之前的乐观情绪逐步消退，后期钢价或继续承压。
本轮钢价的反弹基本告一段落，供应量居高不下，而需求面临下降风险，供需矛盾逐渐积累，钢市的供需紧平衡格局或在未来被打破，螺纹钢主力1610合约在两天的时间内由升水现货100元/吨以上迅速回归至平水甚至小幅贴水，体现了市场之前的乐观预期已经消退，并且转向谨慎甚至偏悲观，未来钢价或仍将承压。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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