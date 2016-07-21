德盛期货：铜价后市有望强劲上涨

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

最近，LME铜快速上涨，并且自2014年9月中旬以来首次触及60周均线。笔者认为，全球宽松政策相继出台，中国投资发力拉动铜需求，铜库存出现大幅下降，铜供需格局出现明显改善。这或许是一个新的拐点，将推动铜期货价格走出一波强劲的上涨行情。

笔者认为，在中国需求明显提升和投机基金持续涌入的背景下，铜近期有可能向上突破，下方关键支撑位4,790美元/吨。(完)

详情请点选链接：here