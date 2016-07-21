德盛期货：铜价后市有望强劲上涨

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
最近，LME铜快速上涨，并且自2014年9月中旬以来首次触及60周均线。笔者认为，全球宽松政策相继出台，中国投资发力拉动铜需求，铜库存出现大幅下降，铜供需格局出现明显改善。这或许是一个新的拐点，将推动铜期货价格走出一波强劲的上涨行情。
笔者认为，在中国需求明显提升和投机基金持续涌入的背景下，铜近期有可能向上突破，下方关键支撑位4,790美元/吨。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。