《香港报摘》--信报7月21日

--本港楼价近期反弹，投行对楼市看法转向乐观。摩根士丹利报告预期，随着加息忧虑减轻及低失业率，购买力将逐渐释放，推动楼价向上，下半年料升5%；花旗更乐观，预测今年下半年楼价有8%上升空间，连同美银美林近日陆续有投行改口风唱好楼市。

--日本国家旅游局香港办事处所长山田洋表示，今年首五个月香港访日旅客人次已达到75.5万人，是去年全年总数的64%，预料今年全年将会有180万人次到访，较去年上升20%。