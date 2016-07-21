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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:44 BJT

《香港报摘》--信报7月21日

* 要闻版头条：

--本港楼价近期反弹，投行对楼市看法转向乐观。摩根士丹利报告预期，随着加息忧虑减轻及低失业率，购买力将逐渐释放，推动楼价向上，下半年料升5%；花旗更乐观，预测今年下半年楼价有8%上升空间，连同美银美林近日陆续有投行改口风唱好楼市。

* 其他：

--日本国家旅游局香港办事处所长山田洋表示，今年首五个月香港访日旅客人次已达到75.5万人，是去年全年总数的64%，预料今年全年将会有180万人次到访，较去年上升20%。

--功能内衣公司心心芭贝伊集团拟于香港创业板上市，惟公司预告上市开支对明年业绩带来重大不利的影响。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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