中粮期货：沪镍保持多头思路，大连铁矿石上升走势结束

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

7月4日，沪镍放量向上突破运行半年之久的盘整区间上边界线，之后价格在上边界线之上运行，成交量依然比较大，向上突破格局依然成立。建议投资者继续保持多头思路，寻找做多的机会，不逆势做空。

周一铁矿石向下跌破上涨趋势线，结束了自5月底以来的上涨格局。当前价格已经连续三个交易日在上涨趋势线下方，从而宣告本轮上涨行情结束。当前持仓量持续性下跌，说明资金逐步离场，市场难以继续大幅上涨。建议投资者保持空头思路。(完)

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