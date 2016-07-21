中粮期货：沪镍保持多头思路，大连铁矿石上升走势结束

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
7月4日，沪镍放量向上突破运行半年之久的盘整区间上边界线，之后价格在上边界线之上运行，成交量依然比较大，向上突破格局依然成立。建议投资者继续保持多头思路，寻找做多的机会，不逆势做空。
周一铁矿石向下跌破上涨趋势线，结束了自5月底以来的上涨格局。当前价格已经连续三个交易日在上涨趋势线下方，从而宣告本轮上涨行情结束。当前持仓量持续性下跌，说明资金逐步离场，市场难以继续大幅上涨。建议投资者保持空头思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。