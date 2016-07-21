宝城期货：产量降幅大于消费降幅，对郑州动力煤期价构成有力支撑

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
受铁矿石港口库存积压、钢材产量逆势增长和房地产行业增速预期下滑等因素的影响，近期铁矿石、螺纹钢等黑色系商品期货大幅下跌，但动力煤期货却横盘整理。数据显示，煤炭行业的供给侧改革初见成效，产量降幅大于消费降幅，对动力煤价格构成有力支撑。
供给侧改革的执行力度超出预期，动力煤期货将延续上涨行情。不过，对于将在淡季交割的1609合约而言，交割压力可能会制约其涨幅。长线投资者可将多单移仓至1701合约。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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