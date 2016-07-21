宝城期货：产量降幅大于消费降幅，对郑州动力煤期价构成有力支撑

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

受铁矿石港口库存积压、钢材产量逆势增长和房地产行业增速预期下滑等因素的影响，近期铁矿石、螺纹钢等黑色系商品期货大幅下跌，但动力煤期货却横盘整理。数据显示，煤炭行业的供给侧改革初见成效，产量降幅大于消费降幅，对动力煤价格构成有力支撑。

供给侧改革的执行力度超出预期，动力煤期货将延续上涨行情。不过，对于将在淡季交割的1609合约而言，交割压力可能会制约其涨幅。长线投资者可将多单移仓至1701合约。(完)

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