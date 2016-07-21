《香港报摘》--其他报纸重要消息7月21日

* 明报：

--香港五家银行及美国运通昨日同时宣布正式推出Apple Pay服务，首阶段推出的银行包括汇丰、恒生 、渣打、中银香港 、星展香港及美国运通，且各自推出多项现金回赎、10倍积分等不同优惠，抢占市场占有率。

* 星岛日报：

--美联住宅部行政总裁布少明指，英国＂脱欧＂后不少资金流入本港，加上人币持续贬值，超级豪宅续受内地客追捧，下半年逾亿港元超级豪宅注册量料将逼近百宗，预计超级豪宅楼价升5%至10%，量和价均会创1996年以来纪录新高。

* 苹果日报：

--数字王国 行政总裁谢安表示，公司去年收购两间公司，包括艺人谢霆锋的后期制作公司朝霆，为打入中国市场完成基本布局，预期今年将是开花结果的时候，但未有透露何时才有盈利。（完）