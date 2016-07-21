《香港报摘》--其他报纸重要消息7月21日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 明报：
--香港五家银行及美国运通昨日同时宣布正式推出Apple Pay服务，首阶段推出的银行包括汇丰、恒生 、渣打、中银香港 、星展香港及美国运通，且各自推出多项现金回赎、10倍积分等不同优惠，抢占市场占有率。
* 星岛日报：
--美联住宅部行政总裁布少明指，英国＂脱欧＂后不少资金流入本港，加上人币持续贬值，超级豪宅续受内地客追捧，下半年逾亿港元超级豪宅注册量料将逼近百宗，预计超级豪宅楼价升5%至10%，量和价均会创1996年以来纪录新高。
* 苹果日报：
--数字王国 行政总裁谢安表示，公司去年收购两间公司，包括艺人谢霆锋的后期制作公司朝霆，为打入中国市场完成基本布局，预期今年将是开花结果的时候，但未有透露何时才有盈利。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。