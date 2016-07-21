港报社评：公共投资重担大旗，纸上富贵祸福难料--信报7月21日

受英国脱欧引发的不确定性影响，国际货币基金组织（IMF）周二把今明两年全球经济增长预测分别下调至百分之三点一和百分之三点四，俱较四月估算低零点一个百分点。

英国公投结束快满一个月，金融市场非但没有给脱欧＂震散＂，股债黄金反而各自各精采，风险资产与避险资产并驾齐驱。这个＂难得一见＂的景象，固然跟负利率促使资产出现＂质变＂有关（见七月十四日＂社评＂），而美国联储局的利率正常化政策未必能以正常步伐推展也是主因，加上前主席贝南奇于上周访问日本期间，据报曾向安倍晋三首相和央行行长黑田东彦面授机宜，触发日本以至其他发达国家出动＂直升机洒钱＂的憧憬，便令投资者更肆意＂醉生梦死＂。

央行印出来的钞票直接进入政府库房后如何分配，日本当局三缄其口；其他经济体尤其以德国为首的欧罗区，会否/能否采取这种本质属于＂债务货币化＂的手段，此刻言之尚早。然而，可以肯定的是，经合组织（OECD）、IMF、美国两党总统候选人，以至欧洲央行行长德拉吉，都曾在公开场合敦促政府透过财政措施刺激经济，而增加公共投资是其中一个主要环节。

过去几年，全球货币政策极度宽松，惟财政政策相对紧缩，欧罗区财困国固然在德国压力下＂勒紧裤头＂，英国公投脱欧后马上让出相位的卡梅伦，在位六年亦以紧缩财政（fiscal austerity）为经济政策主调。

卡梅伦下台后，论者开始翻他的旧账，把留欧派公投落败直接归因于紧缩政策。举个例，支持脱欧的英民不满欧盟移民占用英国医疗设施，导致国家衞生系统（NHS）不胜负荷，增强了他们选择脱欧的诱因。问题是，欧盟移民也向英国政府缴税，让当局有更多资源投放于NHS和其他公共服务。既然移民对英国公共财政有所贡献，在留欧上押下所有政治筹码的卡梅伦，何以任由脱欧派把公共衞生系统危机单方面归咎于移民，置留欧阵营于不利？

原因很简单，卡梅伦政府视削赤为头等大事，并没有把移民奉献的税收用于改善和扩充NHS和其他公共服务。＂翻旧账＂者所言倘若属实，卡梅伦在明知脱欧派指控流于片面下拒还移民一个公道，显然是害怕本土出生人士把矛头转向紧缩政策，令当局陷入尴尬境地。

保守党政府去旧迎新，首相文翠珊甫上场即明言，＂前朝＂力求于二○二○年令财政重现盈余的目标不复存在，而紧缩政策第一把手、前财相欧思邦，在改组内阁后＂冇得留低＂，足见文翠珊虽强调继续致力削赤和控制债务，但在财政领域踏上跟卡梅伦政府不一样的路，从其公开言论和人事任命已可窥一斑。

不论是英国工党党魁郝尔彬倡议的＂人民量宽＂（QE for the people）、盛传贝南奇向日本政府出谋献策的＂直升机洒钱＂，抑或美国民主党总统候选人希拉莉与其共和党对手特朗普异口同声推动的基建大计，英、美、日刺激经济都离不开天文数字公共投资。理论上，此法较货币政策更利于创造就业和促进消费，但人口结构、内部需求、储蓄习性因国而异，日本过去二十余年多番尝试利用大兴土木＂铺桥搭路＂振兴经济，结果只制造了数之不尽的＂大白象＂，刺激需求效用不彰。

英美和经贝南奇＂点化＂的日本，在政府开支重担大旗下能否脱胎换骨重拾增长、债务货币化最终会否弊大于利，一切要待政策落实后方有眉目。然而，走在经济前头的股市，对此风早已作出反应。年初以来，从事物料供应、器材生产、建筑活动等直接受惠于基建概念的美国企业，股价表现优异，整体回报数倍于标普五百指数。说到＂乘数效应＂，实体经济哪能追得上股市？滥发钞票祸福难料，但投资者眼下的＂纸上富贵＂，却是万分实在的。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘