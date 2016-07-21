港报社评：中央亮底綫，遏港独还须治本--经济日报7月21日

中联办主任张晓明昨质疑，港独分子参选立法会不符基本法，此应反映中央对立会选举与港独的强硬立场。港府已推措施限主张港独者参选，惟各方更须纾中港矛盾，以消港独土壤。

新一届立法会选举正接受提名，有疑主张港独的组织声言会参选。中联办主任张晓明昨在国庆活动筹委会的成立大会上提及此事，指允许港独分子将立会选举变成鼓吹港独的过程，甚至允港独分子进入立法机关，这是否符一国两制？是否符合基本法？张晓明表态应有备而来，反映中央对立会选举与港独的两个强硬立场。

其一，不容港独分子成立会议员。立法会作为本港立法机关，议员拥有不少职权，除日常的立法工作外，议员更是成为特首选举委员的入场券，甚至有提出罢免特首的权力，故立会议员如何运用权力，将牵动本港政治以至中央与香港的关系，兹事体大，中央不容港独分子做立会议员，立场强硬的原因显而易见。

其二，不容立会选举成宣扬港独舞台。选举为本港政治大事，候选人可借助传媒、竞选文宣等宣扬其政治理念，其言行广受公众瞩目。若港独分子参选立会，纵不能成功当选，却可将选举过程，变成更广泛传播港独思潮的平台，为香港深埋政治炸弹。

故张晓明的强硬言论，反映中央对立会选举、港独问题底綫的定调。而港府方面亦已推出措施，如在必须签署的参选表格中，参选人须声明拥护基本法、保证效忠香港特别行政区，有关做法应有助拦阻打正港独旗号的参选者。

然而，就算港府能阻主张港独者参选立会，仅是治标却未治本。

港独思潮在过去两三年急步冒起，底因是中港有矛盾出现，令部分港人惟恐应有权益受损，令港独等激进声音乘虚而入。

诸如由自由行旅客、奶粉、双非产子、到房地产、学额等等，不但可能对本港有限的资源造成竞争，令部分港人感到实际利益受到威胁。

如何防止港独分子藉立会选举招摇，港府固有其责。惟各方包括中央、港府、各政党与港人，皆须深思如何纾减中港矛盾，以消港独土壤，才是本港政治以至中港关系良性发展的治本之道。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘