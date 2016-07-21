港报财经评论：捧绩优股，进退有据--经济日报7月21日

捧绩优股，进退有据/ 林瑞芬

恒指昨收报21882点，回升近1%；国指收报9023点，升0.4%，大市成交额只585亿元。大市在近期相对高位下，开始反覆争持。

技术上，若恒指回吐不跌穿附图所示的上升轨支持（现近20500），寸进挑战阻力关键近22000，若国指回吐不跌穿8500，向上挑战阻力关键近9300。

美股维持以几十点之寸进步伐破顶，认真好睇不好食，因恐怕股民忧虑上车随时摸短期顶位。港股缩量，买卖都力不从心，市场人士多抱且战且退心态。A股再冲高尚欠一脚，上证在3100点有一定阻力，种种综合结论，对港股大升空间欠特大憧憬，7、8月业绩期公布在夕，还是主力在跟进绩优股、高息股或具受惠改革的潜力国企。

蓝筹股中移动 昨日升幅近1%，收报94.4元，刚公布6月份营运数据，4G上客量1,922.5万户，较5月份的1,789.8万户加快，4G客户总人数升至4.29亿户。同期，3G客户净流失591.4万户至1.33亿户，相对5月份流失674.9万户，情况则有所纾缓。相对中国联通 6月份4G用户净增长423.5万户，较5月份的450.3万户有所放缓（4G用户总数达7,241.7万户），中移动的4G上客动力强得多。或如瑞银报告估计，将于8月公布中期业绩，中移动及中电信 中期业绩料可胜预期，联通收入增长仍低迷，业绩或逊预期。瑞银估计，中移动及中电信第二季移动业务每月每户平均收入（ARPU）分别按年升4.5%及4.3%，主要受到强劲的4G增长动力及监管机构要求降费的风险下降推动；联通移动ARPU则持平，因其竞争定位较疲弱。瑞银还估计，中移动中期盈利按年增长4.2%，意味第二季增长6.9%（首季盈利增长为0.5%）。至于中电信中期盈利料按年增长5%，意味第二季增长为8%（首季盈利增长为1.4%）。

中移动近年与对手在4G市场的竞争力，又拉远了，中电信和联通的生存，除提升技术外，设法减省成本也是原因。据中金公司分析，按最新公告的三家运营商与铁塔公司租赁合同，均将受益于铁塔租赁，共减省90亿元人民币，因预计2016年通信产业将有额外的35万个铁塔实现共用。中移动和中电信，将分别节省23亿元人民币和18亿元人民币。当然，中移动始终将成为铁塔租赁的最大受益者。中金认为，一来中移动铁塔年需求量最高，因此铁塔共用数量最大。虽然中电信的年需求量中的铁塔共用比例更高，但由于缺乏强劲的年需求基数，实际铁塔共用数量难以超越中移动。二来中移动是超过40%铁塔的首家使用方，因此中移动比竞争对手享受更多的首家进入方折扣（5%）。三来中移动铁塔自然共用率（铁塔公司成立前实现的共用率）小于竞争对手。今年下半年，运营商可能通过协商获得更优的通讯塔租约（折扣或更大），减省成本，中移动及中电信大有机会维稳利润。技术上，中移动中期业绩如胜于预期，股价可望守稳90元、向上挑战100元。

比亚迪 近周股价突破50元，昨收报52.4元。技术上，正趋于挑战阻力区55至60元。短期在累计升幅不少下，或升至近阻力区呈反覆，但回吐如能稳守47.5元，最后成功突破的机会也是较高。挑战高位的最终动力，来自市场对公司盈利大增的信心，如中期业绩理想，候回吐低吸。据申万宏源预测，比亚迪今年上半年可望实现销售收入389亿元人民币，同比增长27.6%；实现净利润23亿元人民币，同比增长398%，这主要受益于新能源汽车销量快速增长，金属机壳定单增加令手机业务稳健，光伏业务实现扭亏。

由于今年首季各地方政府推广政策不明朗，比亚迪上半年实现新能源汽车销售4.6万辆，同比增长123.6%，略低于申万宏源预期。惟5月，比亚迪秦EV成功进入北京新能源汽车推广目录，可享受北京市地方补贴及免费牌照，这启示纯电动车型将在私人领域实现突破，未来销售增长仍看好，全年新能源汽车销量达12.2万台，同比增长95.2%。

此外，随着电池生产规模扩大，比亚迪电池成本料降至1,300元人民币/千互时。由于电池成本占新能源汽车总成本的20至40%，可望提升比亚迪新能源汽车业务毛利率，料由2015年23.8%上升至今年上半年的26.7%。本周，比亚迪公告三星电子（005930.KS）作为公司A股定增的潜在投资者，正与公司在新能源汽车零部件业务中谋求合作，此强强联手料双方得益，合作有望进一步增强比亚迪在智慧驾驶技术的研发实力，同时有利于三星抓住中国新能源汽车行业快速发展的机遇。此外，三星SDI（006400.KS）是全球领先的三元锂电池（镍钴锰）生产商，未来仍有机会与比亚迪在动力锂电池领域开展合作。（完）

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