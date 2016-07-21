港报财经评论：股场捉Pokémon，快手寻宝Go Go Go--信报7月21日

股场捉Pokémon，快手寻宝Go Go Go/ 习广思

恒指昨天再升209点，收报21882点，短线升势仍在，避险工具日圆及美国国债疲弱，为后市再升设下有利条件。

市场对下周美国和日本央行议息及美国公布第二季经济增长都颇有憧憬，加上近期美国大蓝筹公布的第二季度业绩多胜预期，支持美股延续升势，恒指月底前有望不只升破22000点咁简单。

美元兑日圆十分强势，一度升至106.6水平，9天线升穿了30天线，今年以来只有1月及5月曾出现过，但前两次都无功而还，升势无法支持，今次美元升势明显较强。

消息面上，日央行下周议息，市场憧憬央行会出招，至于美国第二季经济增长，有券商预测可达3%，因为期内消费强劲，阿特兰大联储银行的GDPNow则预测增长2.4%，如果GDP有意外惊喜，国债债息将可继续抽升，有助股市升势。

恒指昨天由三大蓝筹滙控 、腾讯 及中移动 领导，反而中资股较弱，可能与近期大行忧虑下半年经济放缓有关，内银及内房股的表现不及指数。滙控股价重上50元，差不多收复了英国脱欧公投后的失地，全日升1.5%，在三大蓝筹中表现最佳。

＂大笨象＂已很久未见过如此强横，这可能与美国大银行股近期公布的业绩多胜于预期有关，第二季虽然避险情绪高涨，但大银行如狡兔般有三窟，债息低虽然影响净利息收益，但债价不断升，好好炒，它们从债市买卖大赚，补回不少，加上成本控制得宜，所以成绩表每有惊喜，股价亦随之上扬，但愿＂大笨象＂也能如此。

环球银行股可说是今年最落后的板块，连油股及金属股都早已＂开了车＂，是时候轮到银行股上扬，实行炒落后，都有道理。

腾讯昨天午后买盘强劲，全日升1.2%，这与资金追捧虚拟实境（Virtual Reality, VR）及扩增实境（Augmented Reality, AR）概念股有关，其他网股如网龙（00777）及做硬件的联想（00992）、瑞声（02018）、舜宇光学（02382）均有2%或以上的升幅。自从任天堂月初推出的扩增实境游戏软件Pokémon GO大受欢迎后，投资者开设追寻这个明星行业的可能受惠者。

据高盛研究，全球VR/AR硬件市场规模到2025年将每年达500亿元（美元．下同），最乐观估计是890亿元，目前电视机市场每年付运额990亿元，桌面电脑630亿元，手提电脑为1100亿元，可见此新市场之吸引；届时软件的销售规模则介乎450亿至850亿元，若软硬件相加，2025年这个产业的销售将达950亿至1740亿元，势成为未来10年兵家必争之地。（完）

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