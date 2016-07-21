全球金市：金价触及三周低点；股市上涨且投资者关注欧洲央行会议

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
金价今年以来已上涨逾25%，本月稍早触及2014年3月以来最高位1,374.91美元。
欧洲央行周四几乎肯定会维持利率不变，但将必须要解决再次对于其重振经济成长和通胀努力造成威胁的一长串阻碍。
欧洲央行将在1145GMT时宣布利率决议，总裁德拉吉将在1230GMT时召开记者会。
押注日本央行将在下周放松货币政策的投资者可能会自讨苦吃，因日圆近来贬值以及日本政府的支出计划缓解了该央行加码刺激计划的压力。
俄罗斯央行周三表示，截至7月1日央行的黄金储备增至4,820万金衡盎司，一个月前为4,760万。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 张若琪/王兴亚)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。