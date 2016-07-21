全球金市：金价触及三周低点；股市上涨且投资者关注欧洲央行会议

欧洲央行周四几乎肯定会维持利率不变，但将必须要解决再次对于其重振经济成长和通胀努力造成威胁的一长串阻碍。

押注日本央行将在下周放松货币政策的投资者可能会自讨苦吃，因日圆近来贬值以及日本政府的支出计划缓解了该央行加码刺激计划的压力。