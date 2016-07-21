中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数重返95关口，创三周新高

路透上海7月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.77%，SDR篮子指数跌3.05%，BIS指数跌5.56%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点

数 人民币 6.6872 74 欧元 7.3687 153 日圆 6.2376 807 港元 0.8622 9.7 英镑 8.8583 -716 澳元 4.9954 366 新西兰元 4.6611 609 新加坡元 4.9232 253 瑞郎 6.7779 229 加元 5.117 208 林吉特 0.6007 47.6 卢布 9.5361 539 泰铢 5.2447 178

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报96.24，较上日微升0.33%；RXY全球在岸人民币指数 报95.98，较上日微升0.20%；RXY参考离岸人民币指数 报96.18，较上日微升0.35%；RXY参考在岸人民币指数 报95.93，较上日微升0.22%。