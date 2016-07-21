中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数重返95关口，创三周新高

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透上海7月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.77%，SDR篮子指数跌3.05%，BIS指数跌5.56%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点
数 人民币 6.6872 74 欧元 7.3687 153 日圆 6.2376 807 港元 0.8622 9.7 英镑 8.8583 -716 澳元 4.9954 366 新西兰元 4.6611 609 新加坡元 4.9232 253 瑞郎 6.7779 229 加元 5.117 208 林吉特 0.6007 47.6 卢布 9.5361 539 泰铢 5.2447 178
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报96.24，较上日微升0.33%；RXY全球在岸人民币指数 报95.98，较上日微升0.20%；RXY参考离岸人民币指数 报96.18，较上日微升0.35%；RXY参考在岸人民币指数 报95.93，较上日微升0.22%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。