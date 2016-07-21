国际油市：油价盘初微涨，此前美国原油库存连九周下降

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
“一些市场人士原本预计，在美国驾驶高峰季，原油库存降幅会更大。显然这些预期落空，”Energy Aspects在一份报告中称。
能源资料协会(EIA)数据显示，7月15日止当周，美国原油库存减少230万桶。但美国原油库存为5.195亿桶，对每年这个时候来说算是历史高位水准。
汽油库存增加91.1万桶，市场预估为持平，增幅远高于平均区间的高端。
EIA数据显示，尽管汽油产量减少16.8万桶/日，但库存仍增加；炼厂原油加工量 增加31.9万桶/日，产能利用率小升0.9个百分点，至93.2%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/李爽 审校 张若琪/王丽鑫)
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石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。