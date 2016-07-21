国际油市：油价盘初微涨，此前美国原油库存连九周下降

“一些市场人士原本预计，在美国驾驶高峰季，原油库存降幅会更大。显然这些预期落空，”Energy Aspects在一份报告中称。

汽油库存增加91.1万桶，市场预估为持平，增幅远高于平均区间的高端。

EIA数据显示，尽管汽油产量减少16.8万桶/日，但库存仍增加；炼厂原油加工量 增加31.9万桶/日，产能利用率小升0.9个百分点，至93.2%。(完)