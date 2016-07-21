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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 09:46 BJT

香港个股：中旅国际料上半年净利同比跌近七成，盘初股价跌逾5%

路透香港7月21日 - 香港中旅国际投资有限公司 发出盈利预警，料今年上半年净利同比将下滑约69%，拖累公司股价周四早盘最多曾跌5.7%。

中旅国际低开逾4%后，盘初股价进一步走低，一度低见2.32港元，跌幅5.7%；大盘恒生指数 则升0.33%。

公司周三晚间发出的声明称，导致上半年净利下跌主要原因，包括去年同期公司业绩包括发电业务分占利润，及出售发电业务产生约5.3亿港元的特殊收益，而今年则没有此因素。

此外，期内人民币兑港元汇率持续下跌，以及国内相关政策变更导致证件业务收入减少，和港澳酒店业务收入减少，不利上半年业绩表现。

中旅国际表示，公司整体运作保持稳定完整，景区业务发展良好，财务状况保持稳健，债务资本比率相对低以及其现金充裕。董事局正探讨公司策略及营运，以改善其于目前竞争性市况下之业务表现。

主要从事旅游产业发展的中旅国际，去年上半年净利为9.37亿港元。

国务院此前批准，将中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司，后者为中旅国际的母公司。 （完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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