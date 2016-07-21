香港个股：中旅国际料上半年净利同比跌近七成，盘初股价跌逾5%

中旅国际低开逾4%后，盘初股价进一步走低，一度低见2.32港元，跌幅5.7%；大盘恒生指数 则升0.33%。

公司周三晚间发出的声明称，导致上半年净利下跌主要原因，包括去年同期公司业绩包括发电业务分占利润，及出售发电业务产生约5.3亿港元的特殊收益，而今年则没有此因素。

中旅国际表示，公司整体运作保持稳定完整，景区业务发展良好，财务状况保持稳健，债务资本比率相对低以及其现金充裕。董事局正探讨公司策略及营运，以改善其于目前竞争性市况下之业务表现。