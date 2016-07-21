金属期市：美元脱离高位支撑伦敦期铜，等待中国贸易数据

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
渣打银行周三称，持续的劳动力短缺、利润下滑、及订单疲弱，对中国制造业构成巨大挑战，若不追加更多的刺激措施，中国政府的经济增长目标将面临失守风险。
德国财政部周四表示，德国经济依然保持稳健增长，受益于国内需求强劲，但在英国决定脱离欧盟之后，外部风险增大。
欧盟执委会周三称，将提议改变计算不公平倾销和补贴的方法，以回应中国希望在今年底前受到正常市场经济对待的要求。
国际铅锌研究小组(ILZSG)数据显示，5月全球锌市供应短缺规模升至68,700吨，4月修正为短缺5,000吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张若琪 审校 王丽鑫/王兴亚)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。