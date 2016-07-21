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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 09:57 BJT

金属期市：美元脱离高位支撑伦敦期铜，等待中国贸易数据

渣打银行周三称，持续的劳动力短缺、利润下滑、及订单疲弱，对中国制造业构成巨大挑战，若不追加更多的刺激措施，中国政府的经济增长目标将面临失守风险。

德国财政部周四表示，德国经济依然保持稳健增长，受益于国内需求强劲，但在英国决定脱离欧盟之后，外部风险增大。

欧盟执委会周三称，将提议改变计算不公平倾销和补贴的方法，以回应中国希望在今年底前受到正常市场经济对待的要求。

国际铅锌研究小组(ILZSG)数据显示，5月全球锌市供应短缺规模升至68,700吨，4月修正为短缺5,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张若琪 审校 王丽鑫/王兴亚)

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