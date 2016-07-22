《香港重要政经日程》--7月22日-8月5日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
================== 今日重要政经消息=================
7月22日（周五）
大众金融 公布中期业绩。
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月25日（周一）
国际家居零售 公布全年业绩。
置富产业信托 公布中期业绩。
7月26日（周二）
公布6月份进出口数字。
港灯 公布中期业绩。
中国多金属 公布中期业绩。
中绿 公布全年业绩。
汇贤产业信托 公布中期业绩。
10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。
17:00 新秀丽 股东特别大会。
7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
长江生命科技 公布中期业绩。
7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
友邦保险 公布中期业绩。
ASM PACIFIC 公布中期业绩。
长江基建集团 公布中期业绩。
电能实业 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
15:00 中国油气控股 股东特别大会。
7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
保发集团 公布全年业绩。
中信资源 公布中期业绩。
铁建装备 1786.HK>公布中期业绩。
新城发展控股 公布中期业绩。
华津国际控股 公布中期业绩。
米格国际控股 公布中期业绩。
太平洋航运 公布中期业绩。
保发集团 公布中期业绩。
协同通信 公布中期业绩。
天大石油管材 公布中期业绩。
*海升果汁 公布年度业绩。
14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
8月1月（周一）
中电控股 公布中期业绩。
理文化工 公布中期业绩。
理文造纸 公布中期业绩。
*卡宾 公布中期业绩。
14:00 永晖控股 股东特别大会。
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
华能国际电力股份 公布中期业绩。
理文手袋 公布中期业绩。
12:00 周大福珠宝 股东周年大会。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
廖创兴企业 公布中期业绩。
*时代地产 公布中期业绩。
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
*8月5日（周五）
16:30 大新银行 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。