澳洲数据：第二季企业现况强劲，但物价压力迟滞--调查

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透悉尼7月21日 - 一项周四公布的调查显示，澳洲第二季销售和利润强劲增长；同时物价压力迟滞表明通胀数据可能再度疲软。
澳洲国民银行 对逾910家企业的季度调查显示，第二季企业现况指数上升1点至正11，远高于长期均值，且为全球金融危机以来最高。
第二季企业信心指数下降2点至正2。不过其月度调查显示6月企业信心上升 。
6月企业现况指数触及正12，信心指数升至正6，即便这项调查是在英国公投退欧不确定性达到高峰，及澳洲本身7月大选前所进行。
“企业呈报的现况仍与非矿业行业持续复苏的情况一致。”澳洲国民银行首席经济分析师Alan Oster称。
“企业对三个月和12个月后的企业现况预期略减，但仍相当积极。”他并称。“对前景的乐观应预示着未来就业市场和企业投资向好。”
尽管企业活动强劲，调查发现企业仍没有太大的定价权，零售和最终产品价格增幅都很低。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。