澳洲数据：第二季企业现况强劲，但物价压力迟滞--调查

路透悉尼7月21日 - 一项周四公布的调查显示，澳洲第二季销售和利润强劲增长；同时物价压力迟滞表明通胀数据可能再度疲软。

澳洲国民银行 对逾910家企业的季度调查显示，第二季企业现况指数上升1点至正11，远高于长期均值，且为全球金融危机以来最高。

第二季企业信心指数下降2点至正2。不过其月度调查显示6月企业信心上升 。

6月企业现况指数触及正12，信心指数升至正6，即便这项调查是在英国公投退欧不确定性达到高峰，及澳洲本身7月大选前所进行。

“企业呈报的现况仍与非矿业行业持续复苏的情况一致。”澳洲国民银行首席经济分析师Alan Oster称。

“企业对三个月和12个月后的企业现况预期略减，但仍相当积极。”他并称。“对前景的乐观应预示着未来就业市场和企业投资向好。”