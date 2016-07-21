台湾汇市：台币兑美元早盘震荡微贬，因出口商抛汇惟股利汇出拉锯

路透台北7月21日 - 台币兑美元 周四早盘震荡微贬。交易员表示，台币在出口商抛售美元，惟外资小幅汇出两股力量拉锯之下，盘初微升后震荡走贬，料外资在领到台积电高额现金股利后，后续汇出动作将加大，使台币趋势偏贬。

他们指出，今天国际美元虽走强，但台币也不弱，主要是出口商进场抛售美元，加上台股随亚股走涨，盘中亦见外资有零星的美元卖单出笼，惟受股利汇出影响使台币早盘小升后转小贬。

〞亚股涨台股跟着涨，早上有看到外资出来丢美金，但今天台积电股利应该会汇出，台币偏贬一点。〞一位大型银行交易员说。

他们说，短线台币料在出口商抛汇、台积电等上市柜公司现金股利汇出两股力道拉锯下，料将偏小贬格局，后续则须观察台股表现与外资动向。

本地时间10:40，韩元兑美元 报1,142.1，上日收在1,141.0；台股加权指数 则涨0.65%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微 幅扩增；显示远汇市场对台币的看法是偏小升，目前一个月美元/台币远汇 报32.033/32.063，上日收在32.045。

根据路透统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 高达1,555.8亿台币，同时，富邦金 的204.7亿台币现金股利亦在今天发放。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.000-32.100

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