中国金融：环境信息披露主体范围应扩至上市公司和发债企业--央行专家

路透北京7月21日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏表示，企业的环境信息披露是发展绿色金融的重要基础，下一步应考虑扩大披露主体范围，推动上市公司和发债企业披露环境信息，经过几年的过渡扩大到整个资本市场。

中国金融时报周四援引他在一论坛上的演讲称，从长远发展来看，所有金融行业、投资者都需要有能力识别哪些企业和项目是“绿色”的，所以，企业的环境信息披露尤为重要。

“具体操作可以借鉴香港的做法，Comply or Explain，如果企业不披露的话就要解释。事实上形成了一个两步走的程序--环境高污染、高风险领域的企业可以先行披露，经过几年的过渡，慢慢扩大到整个资本市场。”马骏表示。

对于金融机构是否也应披露环境信息，他指出，中国的公募基金事实上已经披露了他们所持有资产的详细情况，这些数据可以被用来估算他们的碳排放强度，有了这些指标后，可以更好地引导市场资金投入到“绿色”基金中。 马骏还建议，企业必须披露实质性的环境信息，包括主要的排放物，像二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、污水、固废等。第三方机构根据这些信息可以作进一步分析和整理，为投资者提供有用指导，引导更多的资金投入到绿色产业和绿色企业中。