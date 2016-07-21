《全球主要央行动态》--7月14日-7月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月14日-7月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但美联储决策者似乎并不急于上调利率，有两名美联储官员表达了这类看法。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对记者重申了他的立场，表示未来数年只需升息一次，除非某种意外冲击使经济好转或变得更差。周四稍早，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在全球合作中心举办的洛矶山经济峰会上说，在等待英国退欧的影响变得明朗之际，他希望“谨慎和耐心”对待未来的升息。不过他也表示，美联储今年最多仍可能升息两次，视经济情况而定。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，对于利率和经济前景，美国联邦储备理事会决策者大体上意见一致；这反击了美联储官员间意见分歧严重的观点。“他们可能出现分歧的地方在于货币政策的时机和策略”柯普朗对记者称。柯普朗指出，美联储只应缓步且耐心地升息，但“非常重要的是”要做出努力让利率正常化。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德指出，协调一致和经济导向的移民政策将大大有益于美国经济，且可能提振当前陷于低增长的经济。布拉德告诉记者，“没必要急着”调高美国利率，并重申其观点，称他认为如果美国经济和生产力增长仍停留在目前这么低的水平，那么未来两年半就只需升息一次。

**欧洲**

英国央行意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。英国央行总裁卡尼两周前曾表示，预计央行将在夏季向经济提供更多帮助。但央行决策者周四称，将再等三周才决定是否需要祭出刺激举措，以便有充裕的时间评估，公投结果给英国经济带来的冲击究竟有多大。英国央行的会议记录显示，“多数货币政策委员会委员预计，如果支持成长和令通胀持续向目标回升之间的平衡未进一步恶化，将在8月放宽政策。”

英国央行表示，尚未发现明显证据显示公投后英国企业受到影响，货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，她需看到更多减速的迹象后才会支持降息。英国央行在6月23日公投前警告，退欧可能影响到企业。但该央行周三表示，其地区代理机构发现，公投后调查的企业多数并不计划削减人员或投资。“迄今还没有明显证据显示企业活动普遍大幅减缓，”该报告称，不过报告还指出，业务不确定性明显上升。

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国央行必须“及时且强力”行动，以刺激经济及提振信。霍尔丹在英国退欧公投后的首次演讲中表示，央行必须及时提出一套能够满足两方面的宽松货币政策措施，赶上8月4日的利率会。“如果要支撑预期心理及信心，我认为这个货币政策回应需要及时提出，而且强而有力。所谓及时，我指的就是下个月，”他称。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一称，英国央行必须要非常小心，不要让降息反而造成货币政策紧缩。威尔还重申，量化宽松过去曾是有效手段，但鉴于利率已经这么低，量化宽松的效果可能减弱。他说英国央行在“探讨”利率能降到多低的问题，但也拿瑞士作为低利率引发不可预见后果的例子。低利率导致该国抵押贷款利率上升。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称，他已经看到初步迹象显示，英国除需降息外还需采取其他举措来应对退欧对经济造成的影响。弗利葛在上周的政策会议上投票支持降息。弗利葛在金融时报刊载的一篇文章中写道，他认为英国亟需降息，同时还应在下月出台一揽子额外举措加以辅助。在英国央行7月会议上，弗利葛是该行九位货币政策委员会中唯一投票支持降息的委员。

瑞典央行发布的最新政策会议记录显示，该央行强调，如果有需要，愿意更进一步地放松当前史上最为宽松货币政策。“为维护通胀目标，必要情况下，央行仍高度准备好更进一步放松货币政策，”瑞典央行在摘录会议记录的一份声明中称。

**大中华区**

台湾央行上周四表示，未来新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品，须经主管机关审查通过后始得销售，预计最快两周后公告实施 。台湾央行今天公布”银行业办理外汇业务管理办法“修正草案，修正草案重点为：新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品，必须经主管机关审查通过后才可以对外销售。

**日本和韩国**

直接参与政策制定的多名日本政府及央行官员表示，短期内日本不可能采取“直升机撒钱”政策。在日本央行的量化质化宽松(QQE)方案下，日本央行每月买进的公债数量，已超过政府向市场发债的数量。多位官员表示，日本央行积极印钞，将借贷成本压至接近零，日本政府并未积极争取修改法律，以迫使央行采取直升机撒钱政策。

韩国央行总裁李柱烈表示，像韩国这样的小型开放经济体应维持宽松的货币政策，以逃脱当前全球所见的低增长趋势。李柱烈还警告称，小型开放经济体不要过度放松货币，因为出现资本突然外流和货币贬值的风险较大。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行7月政策会议记录显示，该行在关注通胀、就业和楼市的数据，以决定是否需要再次调整政策。澳洲央行本月稍早认为，维持利率在1.75%的纪录低位是谨慎做法，但为8月放松政策敞开大门。即将公布的数据，尤其是定于7月27日公布的第二季通胀数据，以及澳洲央行将公布的对经济前景的修正预估值将非常重要。“这些信息将帮助委员会确定对经济增长和通胀前景的评估，并对政策立场做出调整，”会议记录称。

新西兰央行重申，其货币政策将继续保持宽松，暗示未来将进一步降息。“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右，”新西兰央行在最新经济评估中称。新西兰央行强调，新西兰元汇率偏高，“使得该央行难以实现通胀目标”。尽管产能压力上升，且最近燃料价格上涨，但新西兰元升值意味着自6月声明以来通胀前景减弱。因此，“货币政策将继续保持宽松，”该央行称。

新西兰央行公布了对现有抵押贷款规则的修改方案，希望降低火热的房价给金融稳定带来的风险。“央行认为房价大幅修正是金融系统的一个重大风险，而且这个风险在加大，”新西兰央行在咨询文件中称。新的限制措施将在9月1日生效。央行称，咨询将在8月10日结束。

**其他央行**

马来西亚官方媒体Bernama援引该国央行总裁穆罕默德的话称，上周稍早实施了七年来首次降息之后，未来几次会议将不会变动指标利率。穆罕默德表示，低于预期的通胀率给予央行降息空间。

巴西央行一如预期决定，连续第八次维持指标利率不变，这是该行新的一届货币政策委员会作出的首个决定。委员会承诺以高利率对抗通胀，尽管经济衰退。该行货币政策委员会九位委员全票通过上述决定，维持指标利率Selic在14.25%不变，为近10年最高。绝对多数分析师和交易商都预计到巴西央行将维持利率不变。在其政策声明中，巴西央行还重申没有降息的空间。

(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......