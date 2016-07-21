台湾债市：10年债殖利率早盘区间整理，因五年增额券明日标售变数在即

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透台北7月21日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周四早盘在0.67%附近狭幅盘整。交易员指出，反应五年增额券105/8R 明日标售变数在即，带动主流券行情陷入胶着。
他们表示，由于美国指标10年公债殖利率上交易日收高，令10年券105/4殖利率开高，惟随着20年券105/9 买盘进场压低殖利率至1.17%波段新低，带动105/4殖利率逐渐收敛至平盘附近，预计五年新券标售变数厘清前，主流券暂难跳脱区间盘整格局。
〞标债前大家都意兴阑珊。〞一位大型票券资深交易员说。
美国公债收益率周三在清淡交易中走高，受助于全球股市上涨，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前至少升息一 次的预期增强，尽管最近的地缘政治事件可能带来风险。尾盘指标10年期公债 收益率 报1.578%，高于周二尾盘的1.558%。
本地时间10:26时，105/4殖利率升0.09基点至0.6712%，成交75.5亿台币；105/8R殖利率跌0.30基点至0.5020%，成交5亿台币；台股加权指数 则上涨0.60%。
交易员预估，今日105/4及105/8R殖利率主要交投区间料分别在0.67-0.69%、0.50-0.52%。
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