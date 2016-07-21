日本股市：日经指数早盘升至七周高位，因日圆走弱且寄望刺激计划出炉

“市场现在想要的是当局出台财政和货币政策，而这样的预期正逐渐升温，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato说。

路透调查显示，85%受访分析师预计日本央行将在7月28-29日会议上采取新的刺激政策。日本首相安倍晋三本月将宣布扩大财政支出的措施。

矿业股 上涨3.8%，是主板表现最佳的类股。日本国际石油开发帝石 大涨3.97%，Japan Petroleum Exploration 上涨3.78%。

出口股也强势上攻，因美元兑日圆升至六周高点。丰田汽车 上涨1.59%，本田汽车 上涨4.36%。

东证股价指数 上涨0.78%，至1,341.09点，稍早触及六周高点1,347.24点。