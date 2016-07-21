日本股市：日经指数早盘升至七周高位，因日圆走弱且寄望刺激计划出炉

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
“市场现在想要的是当局出台财政和货币政策，而这样的预期正逐渐升温，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato说。
路透调查显示，85%受访分析师预计日本央行将在7月28-29日会议上采取新的刺激政策。日本首相安倍晋三本月将宣布扩大财政支出的措施。
矿业股 上涨3.8%，是主板表现最佳的类股。日本国际石油开发帝石 大涨3.97%，Japan Petroleum Exploration 上涨3.78%。
出口股也强势上攻，因美元兑日圆升至六周高点。丰田汽车 上涨1.59%，本田汽车 上涨4.36%。
东证股价指数 上涨0.78%，至1,341.09点，稍早触及六周高点1,347.24点。
JPX-日经400指数 上涨0.79%至12,047.75点。(完)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。